Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Kingcode làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1392 Đường 3/2, Phường 2,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

. Giới thiệu và tư vấn các sản phẩm về giải pháp quản lí bán hàng như: máy tính tiền, phần mềm tính tiền và các thiết bị đi kèm.

. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên địa bàn được phân công và trên các mạng xã hội.

. Đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng.

. Chủ động liên hệ chăm sóc thường xuyên và tạo lập mối quan hệ tốt với khách hàng.

. Tìm hiểu chuyên sâu về sản phẩm, khai thác thị trường nhằm đạt doanh số cao nhất.

. Giao tiếp với khách hàng, tham gia các hoạt động marketing.

. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

. Nam/ nữ độ tuổi từ 20-30 tuổi.

. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

. Có Kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, quán ăn

. Nhanh nhẹn, năng động, nhiệt tình ,trung thực.

. Biết tiếng Anh cơ bản.

. Biết sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video

. Thành thạo sử dụng các mxh như : Facebook, Insta, Zalo,....

. Có khả năng viết content tốt.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Kingcode Thì Được Hưởng Những Gì

. Mức lương : có thể thỏa thuận theo năng lực

. Phụ cấp

. Có chế độ thưởng hằng tháng/quý/năm, hoa hồng sản phẩm,...

. Làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

. Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn theo đánh giá công việc, được đóng BHXH và các quyền lợi khác theo Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Kingcode

