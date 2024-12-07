Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển S68 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển S68
Ngày đăng tuyển: 07/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/01/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển S68

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển S68

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- quận Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN S68 chiêu mộ nhân tài Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh lĩnh vực thuốc thú y - vaccin. Số lượng: 15 người Địa điểm làm việc: DakLak, DakNong, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai và các tình Đông Nam Bộ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tốt nghiệp chuyên ngành chăn nuôi, thú y. (Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm sale) Sinh viên mới ra trường, chịu khó, ham học hỏi, đam mê kinh doanh.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển S68 Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. - Mức lương, thưởng hấp dẫn (Trao đổi khi phỏng vấn) - Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách: BHXH, BHYT, BHTN. - Được ưu tiên vùng thị trường mong muốn. - Được đào tạo thường xuyên nâng cao trình độ, kỹ năng của bản thân. - Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển S68

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển S68

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển S68

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 205A Đường Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

