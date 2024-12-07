Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển S68 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - quận Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN S68 chiêu mộ nhân tài Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh lĩnh vực thuốc thú y - vaccin. Số lượng: 15 người Địa điểm làm việc: DakLak, DakNong, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai và các tình Đông Nam Bộ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tốt nghiệp chuyên ngành chăn nuôi, thú y. (Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm sale) Sinh viên mới ra trường, chịu khó, ham học hỏi, đam mê kinh doanh.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển S68 Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. - Mức lương, thưởng hấp dẫn (Trao đổi khi phỏng vấn) - Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách: BHXH, BHYT, BHTN. - Được ưu tiên vùng thị trường mong muốn. - Được đào tạo thường xuyên nâng cao trình độ, kỹ năng của bản thân. - Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển S68

