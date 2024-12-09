Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Air Market Logistics Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chủ động tìm kiếm và phát triển các cơ hội kinh doanh mới tại các thị trường giao nhận ở nước ngoài. Nghiên cứu thị trường và xác định khách hàng tiềm năng, xu hướng của ngành.

Xây dựng data khách hàng, đại lý và đối tác ở nước ngoài. Quảng bá các dịch vụ XNK của công ty tới khách hàng ở nước ngoài. Đề xuất và báo giá bán hàng. Đàm phán hợp đồng và giá cả với khách hàng

Thiết lập và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng ở nước ngoài.

Theo dõi các khách hàng tiềm năng, tiến triển thành cơ hội bán hàng và chốt giao dịch.

Thu thập phản hồi của khách hàng và sử dụng để cải thiện các dịch vụ và quy trình của công ty.

Phối hợp với các phòng ban nội bộ, đảm bảo thực hiện các lô hàng suôn sẻ.

Công ty 100% vốn và ban quản lý là người Trung Quốc

(Công việc chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân về kinh doanh quốc tế, logistics hoặc lĩnh vực liên quan. Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 6 tháng ~ 1 năm.

Giao tiếp tiếng Trung (trình độ HSK3 trở lên)

Bán hàng và đàm phán, xây dựng mối quan hệ và chốt giao dịch với khách hàng nước ngoài.

Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Tổ chức và quản lý thời gian tốt, chịu được áp lực công việc.

Chính trực và chuyên nghiệp.

Tại Công Ty TNHH Air Market Logistics Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản & phần trăm hoa hồng cao ( Lương cố định và thưởng trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)

Cơ hội phát triển sự nghiệp trong ngành.

Được đi công tác nước ngoài và làm việc ở các múi giờ khác nhau.

Môi trường làm việc năng động. Tiếp xúc với thị trường và văn hóa quốc tế. Mở rộng mạng lưới chuyên môn và kiến thức của bạn.

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 – từ 8h30 đến 17:30 – nghỉ trưa từ 12h đến 13:30. Thứ 7 & chủ nhật nghỉ

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

Đóng bảo hiểm xã hội trên lương Gross.

Ngày nghỉ phép theo đúng quy định pháp luật Việt Nam

Du lịch/ nghỉ dưỡng/team buildding mỗi năm một lần theo chế độ của công ty.

Khám sức khỏe tổng quát một năm một lần.

Phát đồng phục & tài liệu theo quy định chung của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Air Market Logistics Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin