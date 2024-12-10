Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Ẩm thực D&T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 19 Ngô Văn Năm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau

Phát triển kế hoạch bán hàng để tối đa hóa doanh thu các chi nhánh

Khảo sát thị trường và chuẩn bị báo cáo thông tin thị trường F&B. Đề xuất chiến lược phát triển thị trường

Lên kế hoạch và thực hiện các sự kiện và hoạt động đặc biệt.

Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng và đối tác

Các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD hoặc các ngành liên quan

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí phát triển thị trường (chuỗi nhà hàng)

Có khả năng giao tiếp và kinh doanh tốt

Kỹ năng đàm phán, trình bày thuyết phục.

Giao tiếp thành thạo tiếng anh

Tại Công ty TNHH Ẩm thực D&T Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo năng lực.

Chế độ phúc lợi theo quy định Công ty

Có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp

Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 7

Địa điểm làm việc: TP Thủ Đức, HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ẩm thực D&T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin