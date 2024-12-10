Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Ẩm thực D&T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Ẩm thực D&T
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 19 Ngô Văn Năm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau
Phát triển kế hoạch bán hàng để tối đa hóa doanh thu các chi nhánh
Khảo sát thị trường và chuẩn bị báo cáo thông tin thị trường F&B. Đề xuất chiến lược phát triển thị trường
Lên kế hoạch và thực hiện các sự kiện và hoạt động đặc biệt.
Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng và đối tác
Các công việc khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD hoặc các ngành liên quan
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí phát triển thị trường (chuỗi nhà hàng)
Có khả năng giao tiếp và kinh doanh tốt
Kỹ năng đàm phán, trình bày thuyết phục.
Giao tiếp thành thạo tiếng anh
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí phát triển thị trường (chuỗi nhà hàng)
Có khả năng giao tiếp và kinh doanh tốt
Kỹ năng đàm phán, trình bày thuyết phục.
Giao tiếp thành thạo tiếng anh
Tại Công ty TNHH Ẩm thực D&T Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh theo năng lực.
Chế độ phúc lợi theo quy định Công ty
Có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp
Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 7
Địa điểm làm việc: TP Thủ Đức, HCM
Chế độ phúc lợi theo quy định Công ty
Có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp
Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 7
Địa điểm làm việc: TP Thủ Đức, HCM
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ẩm thực D&T
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI