Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tài Bảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tên đơn vị: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tài Bảo

Địa chỉ: 462/B4 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TPHCM.

Điện thoại: [protected info]

Website: [protected info]

Mô tả công việc:

Lên kế hoạch, thực hiện và báo cáo các hoạt động: mua hàng, bán hàng, đấu thầu, quản lý cửa hàng xăng dầu của công ty.

Nghiên cứu thị trường, phát triển khách hàng các nhóm khách hàng của công ty.

Xây dựng quản lý quan hệ với các nhóm khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của công ty.

Phân tích báo cáo đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, vi mô, và các yếu tố khách ảnh hưởng đến thị trường năng lượng thế giới và thị trường xăng dầu Việt Nam.

Thống kê, báo cáo, phân tích xu thế thị trường, tìm kiếm và liên hệ các khách hàng tiềm năng nhằm hỗ trợ giám đốc bán hàng phát triển khách hàng khu vực phía nam.

Xây dựng hồ sơ năng lực công ty, chuẩn bị tài liệu phù hợp, tham gia đàm phán ký kết hợp đồng, đấu thầu với khách hàng.

Đánh giá hoạt động công ty, tham mưu đề xuất hoạch định chiến lược kinh doanh công ty.

Soạn thảo văn bản, biểu mẫu và thực hiện các báo cáo khác, các công việc khác liên quan đến lĩnh vực Kinh Doanh theo yêu cầu của công việc, nhu cầu thực tế công ty.

Thu nhập: Lương thoả thuận tối thiểu 12 triệu/tháng.

Địa điểm làm việc: Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều kiện làm việc:

Thời gian thử việc: 02 tháng. Trong thời gian thử việc: hưởng 85% mức lương chính thức.

Sau thời gian thử việc, được ký hợp đồng chính thức, đóng bảo hiểm, khám sức khỏe hàng năm, thưởng tháng lương 13, đi du lịch, đào tào nâng cao trình độ và các chế độ khác,....

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên:

Tuổi từ 22- 28, kĩ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chính xác, có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, năng động, sáng tạo, trung thực, tự giác, và có tinh thần trách nhiệm.

Trình độ học vấn: Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, marketing.

Thành thạo Tiếng Anh/ngôn ngữ khác.

Có kỹ năng và khả năng giao tiếp tốt, đi công tác thường xuyên, không say xe, thường xuyên củng cố kiến thức chuyên môn và kỹ thuật bằng cách tham gia các diễn đàn thị trường; đọc sách báo chuyên ngành; có khả năng tổ chức tốt các mối quan hệ với đối tác trong các buổi tiệc, gặp gỡ, xây dựng, thiết lâp các mối quan hệ cá nhân; tham gia các diễn đàn ngành.

Ưu tiên người có kiến thức, kinh nghiệm về kiến thức về kinh tế vĩ mô, lĩnh vực nhiên liệu, năng lượng, chăm sóc khách hàng,..

Hồ sơ gồm:

Đơn xin việc, bảng mô tả công việc từng làm, giấy khám sức khỏe, bằng cấp, giấy khen, CCCD và các giấy tờ khác có liên quan, hình cá nhân 3 x 4.

Nộp hồ sơ:

Hạn chót nhận hồ sơ: 19/11/2024 đến hết ngày 15/12/2024.

Phương thức nộp: [protected info] và cầm theo hồ sơ khi được hẹn phỏng vấn qua điện thoại.

Thông tin liên hệ:

Họ tên: Ms.Anh Thi

Di động: [protected info]

Email: [protected info]

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tài Bảo Thì Được Hưởng Những Gì

Nơi làm việc

Hồ Chí Minh

Cấp Bậc

Nhân viên

Hình Thức

Nhân viên chính thức

Kinh Nghiệm

Không yêu cầu kinh nghiệm

Mức Lương

Lương thỏa thuận

Ngành nghề

Bán hàng / Kinh doanh

Hạn chót nhận hồ Sơ

15/12/2024

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tài Bảo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin