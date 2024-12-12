Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Viễn Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1050/14 Đường Phạm Văn Đồng, Khu phố 9, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng, giới thiệu sản phẩm nhà tiền chế/kết cấu thép, làm việc với khách hàng.

- Chuyển thông tin triển khai dự án (các yêu cầu từ chủ đầu tư, bản vẽ thiết kế, hồ sơ mời thầu...) cho phòng thiết kế lập bản vẽ trình duyệt và dự toán.

- Kiểm soát , dự toán, báo giá

- Quản lý, tham gia, thực hiện các công việc liên quan đến đấu thầu... cho đến khi nhận được gói thầu.

- Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ năng lực cho các dự án.

- Tư vấn, thuyết phục khách hàng đạt được mục đích với giá thành phù hợp nhất.

- Thu hồi công nợ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cao đẳng trở lên & ưu tiên tốt nghiệp từ các khối xây dựng, cơ khí, tốt nghiệp các ngành nghề liên quan: quản trị kinh doanh... ./.

- Có kinh nghiệm một trong các lĩnh vực kinh doanh nhà tiền chế cơ khí, kinh doanh mảng xây dựng.

- Có đam mê trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng.

- Ưu tiên Am hiểu về sản phẩm kết cấu thép và thị trường: Kiến thức XD, kết cấu, kiến trúc, khối lượng

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Sử dụng phần mềm máy tính- kỹ năng excel, word, powerpoint, CAD.

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Viễn Đông Thì Được Hưởng Những Gì

- Nhân sự sẽ được đào tạo, làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp;

- Mức lương cứng : thoả thuận theo năng lực ;

- Được thưởng lương doanh số hấp dẫn;

- Được hưởng mọi quyền lợi theo luật lao động VN ( Bảo hiểm, ngày phép, nghỉ lễ tết...);

- Được thưởng các ngày Lễ, Tết, HQKD năm;

- Thưởng tháng 13 và các cơ chế thưởng hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Viễn Đông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.