Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Toàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 11 đường số 49 - BTT Phường Bình Trưng Tây,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

1. Công tác chuyên môn

Bán hàng để đạt doanh thu theo mục tiêu của cá nhân và của phòng kinh doanh văn phòng Hồ Chí Minh.

Lập kế hoạch cá nhân và tham gia xây dựng kế hoạch để đạt được doanh số mục tiêu.

Theo dõi doanh số của cá nhân.

Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với các khách hàng trong danh sách khách hàng của công ty.

Tìm kiếm và mở rộng quan hệ với khách hàng mới (tư vấn, thiết kế, chủ đầu tư, nhà thấu,...).

Giới thiệu, tư vấn, hỗ trợ các thông tin cần thiết cho khách hàng (sản phẩm, báo giá,...).

Hiểu rõ và thường xuyên cập nhật kiến thức mới về sản phẩm, hiểu rõ sản phẩm cạnh tranh và đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

Phát triển thị trường, sản phầm theo định hướng của Công ty.

Theo dõi chất lượng sản phẩm sau khi đưa vào sử dụng, phối hợp xử lý khi có vấn đề phát sinh.

Tìm kiếm và cập nhật thông tin của các dự án mới có liên quan đến sản phẩm phụ trách.

Tìm hiểu, theo dõi quy mô tiến độ của các dự án tiềm năng

Đưa sản phẩm vào danh mục vật tư yêu cầu, nắm được quy trình bán hàng dự án.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của công ty.

Hoàn thành báo cáo đúng hạn đầy đủ thông tin khách hàng, dự án và báo giá.

2. Công tác khác

Phối hợp và hỗ trợ các phòng ban khác để hoàn hoàn công việc chung (thương lượng điều khoản hợp đồng, công tác giao hàng, công nợ, kỹ thuật,...).

Hỗ trợ, chia sẻ thông tin cho các nhân sự của các phòng ban khác để hoàn thành mục tiêu chung của phòng kinh doanh.

Hiểu rõ các quy trình làm việc nội bộ của công ty.

Ngoài những nhiệm vụ chính của mình, đối với công việc khác phải chấp hành theo sự phân công của quản lý trực tiếp và Ban Giám Đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường, công ty sẵn sàng đào tạo.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học (ưu tiên sinh viên trường kinh tế, quốc tế).

Biết Tiếng Anh, giao tiếp tốt, tin học văn phòng.

Ngoại hình khá, năng động, có đam mê kinh doanh, giao tiếp tốt.

Quyền Lợi

Lương và thưởng theo chính sách chung của phòng Kinh Doanh và Công ty, thu nhập không giới hạn.

Đóng đầy đủ BHYT - BHXH – BHTN; Bảo hiểm tai nạn 24/24.

Hỗ trợ các thiết bị phục vụ cho công việc.

Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Thưởng doanh số cho nhóm kinh doanh đạt được mục tiêu.

Cách Thức Ứng Tuyển

