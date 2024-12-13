Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Truyền Thông Ong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục Tiêu Công Việc

Hoạch định chiến lược và triển khai phát triển kế hoạch thâm nhập mở thị trường kênh MT để tăng hiệu quả độ phủ sản phẩm và nâng tầm nhận biết thương hiệu của công ty cũng như tăng hiệu quả mục tiêu bán hang.

Trách Nhiệm Chính

Chiến lược thâm nhập thị trường kênh MT

1. Hoạch định chiến lược xây dựng kế hoạch kinh doanh phát triển mở kênh MT cho cả năm và theo từng giai đoạn tháng, quý, theo từng khu vực, theo từng đối tượng khách hàng: Cụ thể là kênh làm đẹp, kênh đại siêu thị, kênh siêu thị truyền thống, chuỗi các cửa hàng tiện lợi, kênh nhà thuốc.

2. Nghiên cứu thị trường, sản phẩm, thương hiệu, khách hàng, đối thủ cạnh tranh để có phương án phát triển các kênh mới hiệu quả và kịp thời.

3. Xây dựng mối quan hệ mật thiết với đối tác các kênh tối đa hóa việc phát triển kênh mới theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm trong ngành F&B và trực thuộc quản lý kênh MT.

- Ưu tiên kinh nghiệm làm việc tại các thương hiệu lớn, đa quốc gia hoặc các chuỗi F&B.

- Có khả năng tư vấn luật, kỹ năng soạn thảo, rà soát hợp đồng kinh tế, phân tích tài chính.

- Có khả năng giao tiếp hiệu quả trong nội bộ với các cấp quản lý và nhân viên cũng như với khách hàng.

- Ngoại ngữ: Biết tiếng Anh là lợi thế.

- Có khả năng đi công tác tỉnh hoặc nước ngoài.

Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Ong Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng theo thỏa thuận + thưởng KPI

- Làm việc trực tiếp với CEO và Giám đốc bộ phận

- Được thoải mái đề xuất ý kiến, sáng tạo trong công việc

- Đóng BHXH ngay khi kết thúc thử việc.

- Được hỗ trợ tham gia đào tạo chuyên sâu phục vụ cho công việc.

- Các chế độ phúc lợi khác như thưởng tháng 13, đi lại công tác sẽ theo luật lao động và chính sách hiện hành của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Ong

