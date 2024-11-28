Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ist làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ist
- Hồ Chí Minh:
- 95, Đường 10, Phường Phước Bình,Thánh phố Thủ Đức, Thành phố HCM, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm hiểu phát triển thị trường, mở rộng khách hàng mới.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng và mạng lưới đối tác khách hàng cũ.
- Triển khai thông tin dự án, tương tác các bộ phận liên quan để thống nhất thông tin triển khai với khách hàng. Thống nhất thời gian gửi báo giá, hồ sơ cho khách hàng
- Chuyển giao hồ sơ dự án chuẩn bị ký, đã ký kết, theo dõi quá trình thực hiện dự án.
- Lập bảng, xác nhận kế hoạch kinh doanh, công việc cần thực hiện dựa theo các mục tiêu được giao từ trưởng bộ phận: theo tuần, tháng, quý, năm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nữ
- Kinh nghiệm: Không yêu cầu
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Kỹ năng quản lý thời gian.
- Kỹ năng hoạch định, giám sát kế hoạch làm việc.
- Kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp.
- Có tinh thần học hỏi và trách nhiệm công việc
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ist Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hỗ trợ dấu mộc thực tập
- Được xem xét trở thành nhân viên chính thức
Địa chỉ làm việc: 95 đường 10, phường Phước Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ist
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI