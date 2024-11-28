Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ist làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 95, Đường 10, Phường Phước Bình,Thánh phố Thủ Đức, Thành phố HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm hiểu phát triển thị trường, mở rộng khách hàng mới.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng và mạng lưới đối tác khách hàng cũ.

- Triển khai thông tin dự án, tương tác các bộ phận liên quan để thống nhất thông tin triển khai với khách hàng. Thống nhất thời gian gửi báo giá, hồ sơ cho khách hàng

- Chuyển giao hồ sơ dự án chuẩn bị ký, đã ký kết, theo dõi quá trình thực hiện dự án.

- Lập bảng, xác nhận kế hoạch kinh doanh, công việc cần thực hiện dựa theo các mục tiêu được giao từ trưởng bộ phận: theo tuần, tháng, quý, năm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3,4 khối ngành Cơ khí, Điện – Điện tử, Quản trị Kinh doanh

- Giới tính: Nữ

- Kinh nghiệm: Không yêu cầu

- Thành thạo vi tính văn phòng.

- Kỹ năng quản lý thời gian.

- Kỹ năng hoạch định, giám sát kế hoạch làm việc.

- Kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp.

- Có tinh thần học hỏi và trách nhiệm công việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ist Thì Được Hưởng Những Gì

- Có trợ cấp thực tập

- Được hỗ trợ dấu mộc thực tập

- Được xem xét trở thành nhân viên chính thức

Địa chỉ làm việc: 95 đường 10, phường Phước Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ist

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin