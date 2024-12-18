Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Vĩnh An Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 27A Đường Số 22, Khu Phố 4, phường Linh Đông, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác phân tích, nghiên cứu khảo sát các thị trường tiềm năng, phát triển sản phẩm, dịch vụ công ty

• Mở rộng các danh sách khách hàng tiềm năng và đánh giá cung cầu của sản phẩm trên thị trường quốc tế

• Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh sản phẩm của Công ty theo tháng/ quý/ theo năm

• Đàm phán, ký kết hợp đồng, làm thủ tục xuất khẩu (có bộ phận hỗ trợ): chuẩn bị chứng từ: hợp đồng, Invoice, Packing List.

• Xây dựng mối quan hệ với khách hàng mới và hiện tại để tìm kiếm cơ hội kinh doanhmới.

• Tiếp nhận thông tin KH, chịu trách nhiệm quản lý, trực tiếp bán hàng, tăng doanh số.

• Giữ nhiệm vụ CSKH, duy trì mối quan hệ với KH.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong lĩnh vực Sales Logistics hoặc ngành hàng tương đương;

• Thành thạo kỹ năng: tiếng Anh (bắt buộc), ưu tiên thành thạo tiếng Trung, Hàn,...;

• Ưu tiên hiểu biết hàng USA, China, Korea, Châu Âu và Tây Á;

• Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt;

• Hiểu biết vững về quy trình vận chuyển và logistics;

Tại Công Ty Cổ Phần Vĩnh An Logistics Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập thỏa thuận tương xứng năng lực

• Hoa hồng 2-5% khi tìm kiếm được hợp đồng của riêng mình

• Chế độ thưởng lương tháng 13, thưởng theo doanh thu hàng quý, hàng năm hấp dẫn

• Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nghiệp vụ của công ty

• Môi trường làm việc hiện tại, đội ngũ cán bộ nhân viên nhiệt huyết, năng động và thân thiện.

• Tham gia đầy đủ các chế độ, phúc lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động Việt Nam (BHXH, BHTN,..)

• Tham gia các chương trình vui chơi, giải trí, tiệc sinh nhật, team building, các ngày lễ trong năm tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vĩnh An Logistics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin