Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Vifon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 913 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Bán hàng kênh KA XK.

2. Chăm sóc khách hàng và tìm kiếm khách hàng mới cho kênh KA XK

3. Triển khai dự án, sản phẩm mới theo yêu cầu của khách hàng

4. Quản lí việc bán hàng và mở rộng khách hàng tại các thị trường phụ trách

5. Tiếp nhận và thực hiện các dự án OEM, phát triển sản phẩm mới

6. Triển khai đến các phòng ban, bộ phân liên quan các yêu cầu của khách hàng về chứng từ, sản xuất hàng hóa và cách đóng hàng

7. Đi công tác, gặp gỡ khách hàng, nghiên cứu thị trường

8. Làm báo cáo, dự báo sản lượng, doanh số

9. Theo dõi quá trình thanh toán, công nợ của khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm, Kỹ năng, Kiến thức

- Kiến thức bán hàng

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán

Học vấn Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng

Tại Công Ty Cổ Phần Vifon Thì Được Hưởng Những Gì

1. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

2. Được rèn luyện và trao dồi kinh nghiệm và kỹ năng

3. Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước sau 2 tháng làm việc.

4. Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng thứ 13; Teambuilding, du lịch thường niên.

5. Được cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ và nâng cao hiệu quả công việc.

6. Được đề xuất ý kiến trao đổi với cấp quản lý để thực hiện công việc được hiệu quả hơn.

