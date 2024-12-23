Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quốc Tế Át Ti Vo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: A18B Huynh Lan Khanh Street, Ward 2, Tan Binh Dist, HCMC|, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thông tin cốt lõi:

• Công việc: Start up công nghệ giải pháp chuyển đổi số cho ngành Health & Wellness.

• Có sự hỗ trợ từ công ty về team marketing và team triển khai.

• Công việc đòi hỏi kinh nghiệm Sales B2B 1-2 năm và phải di chuyển gặp khách hàng.

• Lương cạnh tranh, thưởng hấp dẫn.

Chi tiết:

• Hiểu rõ các sản phẩm và dịch vụ của công ty về quản lý phòng tập gym, bao gồm quản lý thành viên, thanh toán, đặt lịch tập, và theo dõi tiến độ tập luyện.

• Tư vấn cho khách hàng về cách áp dụng giải pháp quản lý để tối ưu hóa quy trình kinh doanh, nâng cao trải nghiệm khách hàng và quản lý hiệu quả các hoạt động của phòng tập.

• Tìm kiếm, tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với các chủ phòng tập gym, trung tâm thể dục và các đối tác trong ngành.

• Phát triển danh sách khách hàng tiềm năng thông qua nhiều kênh khác nhau như mạng lưới cá nhân, sự kiện, hoặc thông tin online.

• Hỗ trợ bộ phận Kinh Doanh trong quá trình đàm phán và chốt các hợp đồng kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu doanh số đề ra.

Khách hàng thành công (Customer Success) : Theo dõi quá trình triển khai giải pháp cho khách hàng để đảm bảo sự hài lòng và hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm bao gồm :

• Hỗ trợ khách hàng triển khai sử dụng hệ thống giải pháp, giải đáp mọi thắc mắc liên quan tới kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ. Thực hiện các buổi gặp gỡ trực tiếp hoặc qua video call để trình bày sản phẩm và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

• Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng dành cho khách hàng đảm bảo khách hàng hiểu sản phẩm và cách dùng một cách đơn giản và hiệu quả nhất.

• Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, cung cấp dịch vụ hậu mãi và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng giải pháp.

• Hỗ trợ khách hàng khi có yêu cầu, đảm bảo họ khai thác tối đa giá trị từ các giải pháp đã triển khai.

Nghiên cứu thị trường và đề xuất chiến lược kinh doanh:

• Nghiên cứu và cập nhật xu hướng thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, từ đó đưa ra các đề xuất nhằm cải thiện chiến lược kinh doanh.

• Đề xuất các tính năng mới giúp tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng, phối hợp với các bộ phận khác để phát triển sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm sales B2B từ 1 - 2 năm.

• Kỹ năng xử lý tình huống tốt. Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, cởi mở.

• Mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng.

* Note: Có thể phỏng vấn trước tết làm sau tết hoặc welcome ứng viên làm luôn.

* Địa điểm làm việc: Hà Nội và Hồ Chí Minh

Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Át Ti Vo Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Lương cố định + thưởng doanh số

Mức lương cạnh tranh và chính sách hoa hồng, thưởng doanh số hấp dẫn

Chăm sóc sức khoẻ

Gói phúc lợi toàn diện bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn nhóm, hỗ trợ đào tạo và phát triển nghề nghiệp

Nghỉ phép có lương

Attractive salary with high advanced bonus

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Át Ti Vo

