Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bất Động Sản Song Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Bất Động Sản Song Phát
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 2/11 Đỗ Nhuận
- Phường Sơn Kỳ
- Quận Tân phú
- TP Hồ Chí Minh., Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
A. Tìm kiếm, xây dựng và mở rộng mạng lưới khách hàng, chăm sóc khách hàng.
B. Lập kế hoạch bán hàng
C. Có trách nhiệm chỉ tiêu doanh số cá nhân
D. Theo dõi và thực hiện ký kết hợp đồng mua bán.
