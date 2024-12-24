Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Chứng Khoán Yuanta Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 521 Hồng Bàng, Phường 14

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

• Nghiên cứu và phân tích dữ liệu khách hàng, đề xuất và triển khai các chương trình bán hàng phù hợp với từng nhóm khách hàng;

• Chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm của công ty đến từng nhóm khách hàng mục tiêu theo từng thời kỳ;

• Phối hợp và sử dụng sản phẩm phòng nghiên cứu khách hàng cá nhân, tổ chức thực hiện các livestream, tư vấn về thông tin thị trường và cơ hội đầu tư trên các kênh trực tuyến;

• Phối hợp với phòng marketing, bộ phận hỗ trợ kinh doanh đề xuất các quy trình nhằm tăng trải nghiệm tốt về sản phẩm của khách hàng, tối ưu hành trình khách hàng, tăng hiệu suất làm việc;

• Nghiên cứu khảo sát thị trường;

• Triển khai kế hoạch kinh doanh của trung tâm kinh doanh trực tuyến trên đa nền tảng, đa phương thức theo mục tiêu, định hướng công ty hàng năm.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính/ marketing/ quản trị kinh doanh;

• Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

• Chủ động, linh hoạt trong công việc, không ngại áp lực;

• Trung thực, bảo mật thông tin khách hàng;

• Có kỹ năng quản lý, triển khai, theo dõi, đánh giá hiệu quả chiến dịch/chiến lược kinh doanh;

• Có kỹ năng làm việc nhóm;

• Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm vị trí tương đương trong lĩnh vực tài chính/chứng khoán;

• Có kinh nghiệm về Marketing và Kinh doanh trực tuyến.

• Am hiểu về sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực tài chính/ chứng khoán.

Tại Công Ty Chứng Khoán Yuanta Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

• Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Chứng Khoán Yuanta Việt Nam

