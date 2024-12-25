Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô I/6 đường số 4, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh các sản phẩm HƯƠNG LIỆU, NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM theo mục tiêu kinh doanh của công ty

Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ bền vững với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng

Xây dựng các chương trình workshop đến khách hàng

Đào tạo, huấn luyện và phát triển đội ngũ kinh doanh của công ty

Xác định cơ hội của các chiến dịch, dịch vụ và kênh phân phối để gia tăng doanh số bán hàng.

Nghiên cứu thị trường để tìm kiếm cơ hội kinh doanh và cải tiến dịch vụ khách hàng

Các công việc khác từ BOD

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học các chuyên ngành liên quan

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương,

Ưu tiên có kinh nghiệm mảng hương liệu và nguyên liệu thực phẩm

Kỹ năng lập kế hoạch và push sales, giải quyết vấn đề, quản lý dự án và phân tích xu hướng thị trường

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng, phát triển mạng lưới quan hệ và kết nối bền vững.

Kỹ năng tin học và ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận và chính sách thưởng hấp dẫn theo KPI và kết quả kinh doanh.

Trợ cấp cơm trưa, xăng xe, điện thoại, tiếp khách, công tác phí và hỗ trợ khác, ...

Cơ hội học tập, phát triển và thăng tiến

Chế độ khám sức khỏe hàng năm, đầy đủ chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định pháp luật

Chính sách du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô I/6 đường số 4, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Bình Tân

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)

Thứ 7 (từ 08:00 đến 12:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova

