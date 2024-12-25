Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh các sản phẩm HƯƠNG LIỆU, NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM theo mục tiêu kinh doanh của công ty
Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ bền vững với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng
Xây dựng các chương trình workshop đến khách hàng
Đào tạo, huấn luyện và phát triển đội ngũ kinh doanh của công ty
Xác định cơ hội của các chiến dịch, dịch vụ và kênh phân phối để gia tăng doanh số bán hàng.
Nghiên cứu thị trường để tìm kiếm cơ hội kinh doanh và cải tiến dịch vụ khách hàng
Các công việc khác từ BOD
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương,
Ưu tiên có kinh nghiệm mảng hương liệu và nguyên liệu thực phẩm
Kỹ năng lập kế hoạch và push sales, giải quyết vấn đề, quản lý dự án và phân tích xu hướng thị trường
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng, phát triển mạng lưới quan hệ và kết nối bền vững.
Kỹ năng tin học và ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc.
Tại Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp cơm trưa, xăng xe, điện thoại, tiếp khách, công tác phí và hỗ trợ khác, ...
Cơ hội học tập, phát triển và thăng tiến
Chế độ khám sức khỏe hàng năm, đầy đủ chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định pháp luật
Chính sách du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô I/6 đường số 4, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Bình Tân
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)
Thứ 7 (từ 08:00 đến 12:00)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova
