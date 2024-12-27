Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Phát Triển Du Lịch Thành Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Phát Triển Du Lịch Thành Hoàng
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/01/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Phát Triển Du Lịch Thành Hoàng

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Phát Triển Du Lịch Thành Hoàng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chăm sóc khách hàng và bán vé máy bay, lập kế hoạch phát triển lâu dài, tìm khách hàng mới, phát triển đại lý cấp 2
- Khai thác quảng cáo trên website, mail
- Tìm kiếm và phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng tìm năng.
- Tư vấn, thuyết phục khách hàng về các hình thức dịch vụ của công ty.
- Xây dựng và duy trì quan hệ với khách hàng.
- Phát triển khách hàng dựa trên dữ liệu công ty cung cấp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1,5 năm kinh nghiệm kinh doanh trong ngành dịch vụ, Có khả năng lập kế hoạch kinh doanh.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
- Nhanh nhẹn, giao tiếp giỏi, kiên trì, biết đàm phán.
- Sử dụng thành thạo Microsoft Office, có kiến thức về làm việc trên Internet.
- Kinh nghiệm trong ngành bán quảng cáo (báo giấy, online) là một lợi thế.
- Ngoại hình khá, không nói ngọng.
- Lưu ý: Khi gửi hồ sơ đề nghị nêu rõ thời gian công việc, đơn vị công tác trước đây, khả năng hiện tại.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Phát Triển Du Lịch Thành Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

• BHYT,BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.
• Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
• Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.
• Môi trường làm việc thân thiện. thưởng doanh số ...
• Du lịch hàng năm và thường xuyên có cơ hội tham gia các tour của công ty xét theo năng lực cá nhân.
Lương thưởng:
- Cơ bản + doanh số: Trên 8triệu
- Cam kết tổng lương sau 1 năm làm việc tối thiểu 10 triệu (do doanh số tích trữ tăng dần).
- Hỗ trợ điện thoại và xăng xe.
- Hàng quý có thưởng thêm khi đạt chỉ tiêu.
- Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Phát Triển Du Lịch Thành Hoàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Phát Triển Du Lịch Thành Hoàng

Công Ty TNHH Thương Mại Phát Triển Du Lịch Thành Hoàng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 138/70 Trương Công Định, P 14, Q.Tân Bình , TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

