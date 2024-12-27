Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Khách Sạn Tân Sơn Nhất làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Một Thành Viên Khách Sạn Tân Sơn Nhất
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Khách Sạn Tân Sơn Nhất

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Quận Phú Nhuận

- TP HCM, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giới thiệu và bán các gói dịch vụ hội nghị, tiệc cưới cho khách hàng
- Nhận thông tin đặt tiệc của khách hàng
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và khai thác khách hàng đã có
- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau quá trình đặt tiệc
- Phối hợp với các Bộ phận/Phòng ban khác để đáp ứng nhu cầu của khách hàng
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Trung tâm hội nghị, Nhà hàng tiệc cưới, Khách sạn, Resort...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình sáng
- Tuổi từ 22 đến 35
- Khả năng giao tiếp, đàm phán tốt
- Chịu được áp lực công việc.
- Có thể làm việc ngày lễ, tết, tăng ca khi có yêu cầu từ cấp trên.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Khách Sạn Tân Sơn Nhất Thì Được Hưởng Những Gì

- Bảo hiểm xã hội, y tế.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.
- Có cơ hội thăng tiến.
- Nghỉ phép năm, các ngày lễ tết theo quy định Nhà nước.
- Hỗ trợ bữa ăn giữa ca.
- Cấp phát đồng phục sau thời gian thử việc.
- Các chế độ khen thưởng theo quy định Cty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Khách Sạn Tân Sơn Nhất

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 200 Hoàng Văn Thụ - P.9, Quận. Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job273220
