Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Khách Sạn Tân Sơn Nhất làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận Phú Nhuận - TP HCM, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Giới thiệu và bán các gói dịch vụ hội nghị, tiệc cưới cho khách hàng

- Nhận thông tin đặt tiệc của khách hàng

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và khai thác khách hàng đã có

- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau quá trình đặt tiệc

- Phối hợp với các Bộ phận/Phòng ban khác để đáp ứng nhu cầu của khách hàng

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Trung tâm hội nghị, Nhà hàng tiệc cưới, Khách sạn, Resort...

Yêu Cầu Công Việc

- Ngoại hình sáng

- Tuổi từ 22 đến 35

- Khả năng giao tiếp, đàm phán tốt

- Chịu được áp lực công việc.

- Có thể làm việc ngày lễ, tết, tăng ca khi có yêu cầu từ cấp trên.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Bảo hiểm xã hội, y tế.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.

- Có cơ hội thăng tiến.

- Nghỉ phép năm, các ngày lễ tết theo quy định Nhà nước.

- Hỗ trợ bữa ăn giữa ca.

- Cấp phát đồng phục sau thời gian thử việc.

- Các chế độ khen thưởng theo quy định Cty.

Cách Thức Ứng Tuyển

