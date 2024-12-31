Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ID DISTRIBUTION & INVESTMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 36/6A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chủ yếu thực hiện công tác kinh doanh, giới thiệu, phân phối các sản phẩm kit xét nghiệm của công ty đến các trung tâm xét nghiệm , phòng khám , bệnh viện và trường học.

- Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng: duy trì, chăm sóc mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại của công ty.

- Lập báo cáo, kế hoạch, chiến lược kinh doanh và phát triển khách hàng.

- Khảo sát thị trường, tìm hiểu và phân tích nhu cầu mới, đưa ra tư vấn, đề xuất cho công ty.

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành sinh học , y tế hoặc các chuyên ngành liên quan

- Giao tiếp tốt , nhanh nhẹn , tư cách đứng đắn , nếp sống chuẩn mực

- Ưu tiên :

+ Những người có kinh nghiệm làm việc trong các phòng lab , các lĩnh vực y tế, xét nghiệm sinh học phân tử hoặc có vốn ngoại ngữ tốt.

+ Những người có kinh nghiệm kinh doanh sản phẩm Kit xét nghiệm chẩn đoán NIPT, Thalassemia, HPV, ung thư, PGS hoặc các thiết bị phòng Lab sinh học phân tử.

Tại CÔNG TY TNHH ID DISTRIBUTION & INVESTMENT Thì Được Hưởng Những Gì

- Nhân viên được hỗ trợ máy tính làm việc

- Lương thưởng hàng quý theo doanh thu

- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Nhà nước

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ bao gồm: Chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, nghỉ lễ tết, hiếu hỷ, thăm quan, nghỉ mát, sinh nhật...

- Đề xuất khen thưởng, đề bạt, lên chức khi bản thân có thành tích tốt

- Nếu có thành tích xuất sắc sẽ gửi đi nước ngoài đào tạo chuyên sâu 1-6 tháng, cất nhắc nắm giữ các chức vụ quan trọng trong công ty.

- Được du lịch trong và ngoài nước hàng năm.

- Có cơ hội làm việc với các chuyên gia và tiếp xúc với các công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực sinh học phân tử.

