Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA
Ngày đăng tuyển: 30/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm và phát triển đối tác để cung cấp dịch vụ cho thuê Photo Booth chụp ảnh tự động cho sự kiện.
- Tìm kiếm và phát triển đối tác để nhượng quyền cửa hàng Photo Booth chụp ảnh tự động.
- Đối tác bao gồm: công ty marketing agency, công ty tổ chức sự kiện, nhà hàng tiệc cưới, studio chụp ảnh cưới, cộng tác viên.
- Vận chuyển và lắp đặt tủ máy Photo Booth chụp ảnh tự động cho sự kiện, cửa hàng nhượng quyền.
- Phối hợp với team Sales Hà Nội và Admin vận hành để xử lý công việc liên quan đến cho thuê sự kiện và mở cửa hàng nhượng quyền.
- Thực hiện các công việc được giao theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số lượng: 01
- Có 2-3 năm kinh nghiệm về kinh doanh hoặc phát triển đối tác.
- Có máy tính cá nhân. Ưu tiên Nam.
- Khả năng làm việc độc lập và chủ động trong công việc.
- Suy nghĩ tích cực, ham học hỏi và trung thực.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thảo thuận (tùy theo năng lực) + Thưởng doanh thu.
- Thưởng lễ, Tết theo chính sách phúc lợi của công ty.
- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định.
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, được làm việc học hỏi với các chuyên gia giàu kinh nghiệm, đã từng công tác nước ngoài, du học…
- Tham gia các khóa học phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Đường Trại Gà, Khu công nghiệp Phú Diễn, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

