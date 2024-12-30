Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm và phát triển đối tác để cung cấp dịch vụ cho thuê Photo Booth chụp ảnh tự động cho sự kiện.

- Tìm kiếm và phát triển đối tác để nhượng quyền cửa hàng Photo Booth chụp ảnh tự động.

- Đối tác bao gồm: công ty marketing agency, công ty tổ chức sự kiện, nhà hàng tiệc cưới, studio chụp ảnh cưới, cộng tác viên.

- Vận chuyển và lắp đặt tủ máy Photo Booth chụp ảnh tự động cho sự kiện, cửa hàng nhượng quyền.

- Phối hợp với team Sales Hà Nội và Admin vận hành để xử lý công việc liên quan đến cho thuê sự kiện và mở cửa hàng nhượng quyền.

- Thực hiện các công việc được giao theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Số lượng: 01

- Có 2-3 năm kinh nghiệm về kinh doanh hoặc phát triển đối tác.

- Có máy tính cá nhân. Ưu tiên Nam.

- Khả năng làm việc độc lập và chủ động trong công việc.

- Suy nghĩ tích cực, ham học hỏi và trung thực.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thảo thuận (tùy theo năng lực) + Thưởng doanh thu.

- Thưởng lễ, Tết theo chính sách phúc lợi của công ty.

- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định.

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, được làm việc học hỏi với các chuyên gia giàu kinh nghiệm, đã từng công tác nước ngoài, du học…

- Tham gia các khóa học phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA

