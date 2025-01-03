Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Waki làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Waki
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/02/2025
Công ty TNHH Waki

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Waki

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

-Tìm kiếm, giới thiệu và tư vấn các khách hàng tiềm năng.
-Tiếp nhận, tương tác và tư vấn giải pháp website từ các nguồn của công ty.
Tìm kiếm, xây dựng, mở rộng quan hệ với các khách hàng (là các cá nhân và tổ chức);
Đàm phán trực tiếp với khách hàng và ký kết các hợp đồng dịch vụ;
Tham gia phát triển thương hiệu, các sản phẩm và dịch vụ của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu nhỏ: Có laptop & phương tiện đi lại cá nhân.
Có đam mê với ngành Kinh doanh;
Chăm chỉ, mong muốn được học hỏi;
Chủ động, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc;
Ưu tiên các bạn sinh viên mới ra trường, các bạn chưa có kinh nghiệm nhưng yêu thích và muốn phát triển theo lĩnh vực này.

Tại Công ty TNHH Waki Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 5,000,000đ trở lên đến 20,000,000đ hoặc không giới hạn.
(Nhận lương tối thiểu nếu không đạt chỉ tiêu hoặc nhận lương bao gồm Hoa hồng + Thưởng + Phụ cấp theo năng lực).
- Ngoài ra còn các khoản thưởng định kỳ Tuần, Tháng, Quý, Năm nếu đạt chỉ tiêu.
- Được training từ A - Z các kĩ năng cốt yếu về Sale.
- Ưu tiên sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm.
- Hoa hồng cam kết cao lên đến 30%.
- Có cơ hội trở thành Leader và phát triển kỹ năng lãnh đạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Waki

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Waki

Công ty TNHH Waki

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 176C Phan Văn Trị, P12, Bình Thạnh, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

