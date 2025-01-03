Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sản Xuất NGỌC LAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Công ty Ngọc Lan, 535 Tỉnh Lộ 8, Ấp 5, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng.

Tư vấn sản phẩm dây cáp điện cho khách hàng.

Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có.

Đàm phán, ký kết hợp đồng kinh doanh.

Hoàn thành các chỉ tiêu doanh số do công ty đề ra.

Nam/nữ, từ 28 tuổi trở lên.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán thuyết phục.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị điện, dây cáp điện.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, từ 28 tuổi trở lên.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán thuyết phục.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị điện, dây cáp điện.

QUYỀN LỢI:

Lương cứng + Hoa hồng hấp dẫn (theo năng lực).

Được đào tạo và hỗ trợ phát triển sự nghiệp.

Thưởng doanh số, thưởng tháng/quý/năm theo kết quả kinh doanh.

Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến cao.

HỒ SƠ GỒM:

CV cá nhân

Bằng cấp liên quan

Tại Công ty TNHH Sản Xuất NGỌC LAN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Hoa hồng hấp dẫn (theo năng lực).

Được đào tạo và hỗ trợ phát triển sự nghiệp.

Thưởng doanh số, thưởng tháng/quý/năm theo kết quả kinh doanh.

Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến cao.

HỒ SƠ GỒM:

CV cá nhân

Bằng cấp liên quan

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Bán lẻ / Bán sỉ, Điện / Điện tử / Điện lạnh

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất NGỌC LAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin