Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sản Xuất NGỌC LAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Sản Xuất NGỌC LAN
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/02/2025
Công ty TNHH Sản Xuất NGỌC LAN

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Công ty Ngọc Lan, 535 Tỉnh Lộ 8, Ấp 5, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng.
Tư vấn sản phẩm dây cáp điện cho khách hàng.
Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có.
Đàm phán, ký kết hợp đồng kinh doanh.
Hoàn thành các chỉ tiêu doanh số do công ty đề ra.
Nam/nữ, từ 28 tuổi trở lên.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.
Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán thuyết phục.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị điện, dây cáp điện.

Nam/nữ, từ 28 tuổi trở lên.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.
Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán thuyết phục.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị điện, dây cáp điện.
QUYỀN LỢI:
Lương cứng + Hoa hồng hấp dẫn (theo năng lực).
Được đào tạo và hỗ trợ phát triển sự nghiệp.
Thưởng doanh số, thưởng tháng/quý/năm theo kết quả kinh doanh.
Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến cao.
HỒ SƠ GỒM:
CV cá nhân
Bằng cấp liên quan

Lương cứng + Hoa hồng hấp dẫn (theo năng lực).
Được đào tạo và hỗ trợ phát triển sự nghiệp.
Thưởng doanh số, thưởng tháng/quý/năm theo kết quả kinh doanh.
Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến cao.
HỒ SƠ GỒM:
CV cá nhân
Bằng cấp liên quan
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Bán lẻ / Bán sỉ, Điện / Điện tử / Điện lạnh
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 261/4 Lê Văn Khương, P. Thới An, Q.12, TP.HCM

