Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tú Phượng Tony làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Tú Phượng Tony
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Công Ty TNHH Tú Phượng Tony

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tú Phượng Tony

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 19A Mai Chí Thọ, An Khánh, Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích và nghiên cứu động thái thị trường, xu hướng phát triển, cơ hội và thách thức trong ngành Trái cây nhập khẩu.
Nghiên cứu khách hàng mục tiêu (Nhà Phân Phối, Đại lý, Người Tiêu dùng), xây dựng chính sách kênh phân phối, kế hoạch phát triển thị trường theo định hướng thương hiệu và doanh số đề ra. Xây dựng cơ sở dữ liệu về các loại khách hàng hiện tại và tiềm năng: các tập quán, thói quen, xu hướng người có quyền quyết định mua hàng, các mối quan hệ tiềm năng,…
Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh: lập danh sách các đối thủ hiện tại và tiềm năng trong tương lai. Theo dõi cập nhật kịp thời vào hồ sơ động thái của các đối thủ. Lập hồ sơ về các key person của các đối thủ cạnh tranh, các đặc tính, thói quen, xu hướng thuyên chuyển vị trí, người có khả năng thay thế, … để tạo các mối quan hệ cho việc thu thập thông tin; Lập hồ sơ về hệ thống phân phối, các dòng sản phẩm, giá cả, các chính sách kinh doanh, hoạt động khuyến mãi...
Tìm hiểu sản phẩm, đưa ra các chiến lược kinh doanh cho từng dòng sản phẩm khác nhau; đề xuất sản phẩm mới phù hợp với thị trường; phát triển các sản phẩm sơ chế đóng gói, sản xuất, tận dụng lợi thế quy mô của Cty
Kết hợp với các bộ phận kinh doanh, Marketing thực hiện kế hoạch Bán Hàng như khuyến mại, sự kiện, trưng bày, hội chợ
Tìm kiếm mặt bằng Kinh doanh: khảo sát, phân tích các dữ liệu để lựa chọn mặt bằng thuê để kinh doanh, liên hệ & làm việc với môi giới/chủ nhà, tham mưu chính sách giá thuê và các điều khoản hợp đồng thuê.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị, Marketing
Kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong ngành hàng Trái cây, Thực phẩm, Hàng tươi sống, hàng tiêu dùng…
Trung thực, nhanh nhẹn, linh hoạt, cẩn thận, chu đáo
Tiếng Anh giao tiếp
Thành thạo tin học văn phòng
Không ngại đi thị trường, công tác Bắc Trung Nam
Văn phòng: 19AMai Chí Thọ, AnKhánh, Thủ Đức(đối diện ngã 3 vào Đảo Kim Cương – Đường Trần Quý Kiên)

Tại Công Ty TNHH Tú Phượng Tony Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tú Phượng Tony

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tú Phượng Tony

Công Ty TNHH Tú Phượng Tony

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 169 Đường Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

