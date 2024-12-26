Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 26/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/01/2025
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng kế hoạch phát triển khách hàng tại VCBS;
- Quản lý, chăm sóc khách hàng VCBS;
- Nhận kế hoạch doanh thu của cá nhân, đề xuất biện pháp đạt được doanh thu giao;
- Tiếp thị công tác mở tài khoản và phát triển khách hàng mới (bao gồm: tài khoản giao dịch, tài khoản giao dịch và lưu ký, tài khoản giao dịch ký quỹ...) theo chỉ tiêu phân bổ hàng năm được Ban Giám đốc giao;
- Đề xuất các giải pháp, phương án cải thiện nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng chủ động tại VCBS, góp phần cải thiện và gia tăng doanh thu của nhóm khách hàng chủ động tại VCBS;
- Đề xuất các giải pháp, phương án kinh doanh nhằm mở rộng mạng lưới khách hàng giao dịch chứng khoán tại VCBS;
- Quản lý, tổ chức và triển khai thực hiện các nghiệp vụ có liên quan đến công tác bán chéo sản phẩm với các đơn vị trong hệ thống Vietcombank
YÊU CẦU CHUNG:
- Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học hệ chính quy chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán và các ngành có liên quantại các trường Đại học trong và ngoài nước;
- Biết tối thiểu 01 ngoại ngữ (tiếng Anh) và Tin học văn phòng;
- Kinh nghiệm làm việc: Có tối thiểu 01 năm trở lên làm việc trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, sales, ngân hàng, tín dụng; Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm mảng tư vấn, phát triển khách hàng tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng, chứng khoán.
- Am hiểu các sản phẩm và dịch vụ chứng khoán, có mối quan hệ phong phú để khai thác và phát triển khách hàng mới;
- Nhạy bén, linh hoạt và chịu được áp lực công việc cao; Có tinh thần trách nhiệm trong công việc;
- Ưu tiên ứng viên Có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG:
- Có kỹ năng giao tiếp;
- Có kỹ năng thuyết trình/thuyết phục tốt;
- Có kỹ năng xây dựng kế hoạch, lập báo cáo và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch;
- Có kỹ năng xây dựng mối quan hệ trong và ngoài Công ty.
CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH:
Mức lương: thỏa thuận, cạnh tranh trên thị trường và được hưởng thu nhập tăng thêm theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, xứng đáng với năng lực, kinh nghiệm và hiệu quả công việc.
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.
Được hưởng gói Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ y tế cho CBNV và tham gia bảo hiểm cho người thân.
Có nhiều cơ hội thăng tiến, được tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng.
Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.
HỒ SƠ YÊU CẦU:
Đơn xin dự tuyển
Sơ yếu lý lịch ứng viên (có dán ảnh) có hiệu lực trong 06 tháng gần nhất
Thông tin ứng viên đăng tải tại website:http://tuyendung.vcbs.com.vnmục Cơ hội nghề nghiệp, trong đó nêu rõ kinh nghiệm công tác và quá trình đào tạo;
VCBS ưu tiên ứng viên gửi hồ sơ sớm; VCBS có thể kết thúc việc tuyển dụng trước hạn khi đã tìm được ứng viên phù hợp.
Ngành nghề: Chứng khoán
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 12&17, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

