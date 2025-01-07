Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Thương Mại Quốc Tế Like Tour Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận Bình Thạnh - TP HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Khai thác, tìm kiếm nguồn khách hàng mới

- Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng cũ

- Xây dựng chương trình du lịch và trực tiếp tư vấn, bán tour cho khách hàng.

- Các công việc khác theo sự phân công của người quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc điều hành tour / Sale tour nội địa và quốc tế hoặc các vị trí tương đương từ 1 năm trở lên

- Thông thạo tin học văn phòng word và excel

- Có tiếng anh giao tiếp và đọc hiểu là một lợi thế

- Năng động nhiệt tình, có trách nhiệm

- Có laptop cá nhân để làm việc

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Thương Mại Quốc Tế Like Tour Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đi du lịch hàng năm

- Được hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ theo quy định pháp luật, đóng BHXH.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Thương Mại Quốc Tế Like Tour Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin