Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Thương Mại Quốc Tế Like Tour Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Thương Mại Quốc Tế Like Tour Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Quận Bình Thạnh
- TP HCM, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc
- Khai thác, tìm kiếm nguồn khách hàng mới
- Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng cũ
- Xây dựng chương trình du lịch và trực tiếp tư vấn, bán tour cho khách hàng.
- Các công việc khác theo sự phân công của người quản lý.
Yêu Cầu Công Việc
- Có kinh nghiệm làm việc điều hành tour / Sale tour nội địa và quốc tế hoặc các vị trí tương đương từ 1 năm trở lên
- Thông thạo tin học văn phòng word và excel
- Có tiếng anh giao tiếp và đọc hiểu là một lợi thế
- Năng động nhiệt tình, có trách nhiệm
- Có laptop cá nhân để làm việc
Quyền Lợi
- Được đi du lịch hàng năm
- Được hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ theo quy định pháp luật, đóng BHXH.
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
