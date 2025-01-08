Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH See The Space làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Deutsches Haus Ho Chi Minh City, 33 Lê Duẩn, Bến Nghé, District 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Phát triển mối quan hệ khách hàng

Tìm kiếm nguồn khách hàng từ nhiều nguồn trong thị trường

Phát triển mối quan hệ với khách hàng, đối tác, hiệp hội để chuyển thành khách hàng tiềm năng

Tham dự các sự kiện networking để tìm kiếm nguồn khách hàng

Chốt deal

Chủ động quá trình: Phân tích nhu cầu - Báo giá - Đàm phán - Chốt deal

Có tư duy sáng tạo, luôn tìm ra hướng giải quyết các từng nhu cầu của từng khách để chuyển biến thành kỹ năng chốt deal thành công

Phân tích thị trường

Cập nhật các sản phẩm mới trong thi trường

Đánh giá và nắm vững sự khác biệt của sản phẩm để tư vấn cho khách

Các công việc khác

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm cho thuê văn phòng

Kỹ năng nghiên cứu thi trường

Kỹ năng đàm phát tốt tiếng Việt, tiếng Anh là lợi thế cao

Tốt nghiệp đại học các nghành kinh tế, ngoại thương, ngoại ngữ hoặc liên quan

Tại Công Ty TNHH See The Space Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng bảo hiểm

Được hưởng commission khi chốt deal

Được đào tạo nâng cao trình độ để đáp ứng nhu cầu công việc

Được tham gia các hoạt đông ngoại khoá của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH See The Space

