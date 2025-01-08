Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH See The Space làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH See The Space
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
Công Ty TNHH See The Space

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH See The Space

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Deutsches Haus Ho Chi Minh City, 33 Lê Duẩn, Bến Nghé, District 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển mối quan hệ khách hàng
Tìm kiếm nguồn khách hàng từ nhiều nguồn trong thị trường
Phát triển mối quan hệ với khách hàng, đối tác, hiệp hội để chuyển thành khách hàng tiềm năng
Tham dự các sự kiện networking để tìm kiếm nguồn khách hàng
Chốt deal
Chủ động quá trình: Phân tích nhu cầu - Báo giá - Đàm phán - Chốt deal
Có tư duy sáng tạo, luôn tìm ra hướng giải quyết các từng nhu cầu của từng khách để chuyển biến thành kỹ năng chốt deal thành công
Phân tích thị trường
Cập nhật các sản phẩm mới trong thi trường
Đánh giá và nắm vững sự khác biệt của sản phẩm để tư vấn cho khách
Các công việc khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm cho thuê văn phòng
Kỹ năng nghiên cứu thi trường
Kỹ năng đàm phát tốt tiếng Việt, tiếng Anh là lợi thế cao
Tốt nghiệp đại học các nghành kinh tế, ngoại thương, ngoại ngữ hoặc liên quan

Tại Công Ty TNHH See The Space Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng bảo hiểm
Được hưởng commission khi chốt deal
Được đào tạo nâng cao trình độ để đáp ứng nhu cầu công việc
Được tham gia các hoạt đông ngoại khoá của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH See The Space

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH See The Space

Công Ty TNHH See The Space

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô A32-NV13, Ô 3, Khu đô thị Geleximco A, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

