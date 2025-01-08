Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH See The Space làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH See The Space
- Hồ Chí Minh:
- Deutsches Haus Ho Chi Minh City, 33 Lê Duẩn, Bến Nghé, District 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển mối quan hệ khách hàng
Tìm kiếm nguồn khách hàng từ nhiều nguồn trong thị trường
Phát triển mối quan hệ với khách hàng, đối tác, hiệp hội để chuyển thành khách hàng tiềm năng
Tham dự các sự kiện networking để tìm kiếm nguồn khách hàng
Chốt deal
Chủ động quá trình: Phân tích nhu cầu - Báo giá - Đàm phán - Chốt deal
Có tư duy sáng tạo, luôn tìm ra hướng giải quyết các từng nhu cầu của từng khách để chuyển biến thành kỹ năng chốt deal thành công
Phân tích thị trường
Cập nhật các sản phẩm mới trong thi trường
Đánh giá và nắm vững sự khác biệt của sản phẩm để tư vấn cho khách
Các công việc khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng nghiên cứu thi trường
Kỹ năng đàm phát tốt tiếng Việt, tiếng Anh là lợi thế cao
Tốt nghiệp đại học các nghành kinh tế, ngoại thương, ngoại ngữ hoặc liên quan
Tại Công Ty TNHH See The Space Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng commission khi chốt deal
Được đào tạo nâng cao trình độ để đáp ứng nhu cầu công việc
Được tham gia các hoạt đông ngoại khoá của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH See The Space
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
