Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển An Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển An Thái
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/02/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển An Thái

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển An Thái

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- |

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chào bán các sản phẩm cà phê chế biến trong ngành công nghiệp thực phẩm.
- Tìm kiếm, thiết lập & xây dựng mối quan hệ với khách hàng có tiềm năng trên website thương mại điện tử B2B, B2C.
- Tham gia hội chợ triển lãm trong nước để xúc tiến đàm phán, chốt đơn hàng và kí kết hợp đồng.
- Giao dịch với khách hàng quɑ emɑil, điện thoại, chɑt và gặp mặt trực tiếp.
- Lên phương án triển khai các chương trình chào hàng, xúc tiến thương mại.
- Tổng hợp, báo cáo, nghiên cứu khảo sát thị trường.
- Kiểm tra và theo dõi tiến trình đơn hàng, cập nhật và phối hợp với các bộ phận liên quan khác triển khai theo tiến độ hợp đồng.
- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng, đồng thời mở rộng thị trường thương mại.
- Giải quyết các yêu cầu, khiếu nại từ khách hàng, thông tin đến cho các bộ phận có liên quan (phản hồi thông tin 2 chiều).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng khối ngành Kinh tế... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
- Có kiến thức về trang thương mại điện tử, mạng xã hội của thị trường mục tiêu.
- Có kiến thức, kỹ năng sales thị trườngvề ngành hàng có liên quan là một lợi thế.
- Ưu tiên ứng viêncó bằng lái xe ô tô

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển An Thái Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển An Thái

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển An Thái

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển An Thái

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô B03-04 Khu Công Nghiệp Hoà Phú, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

