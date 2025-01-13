Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MEMENT VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 73A + 73A/2 + 73A3 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Về Chúng Tôi:

Shine Beam là thương hiệu làm đẹp được ra đời vào tháng 6 năm 2016 tại Gangnam, Hàn Quốc. Thời điểm hiện tại Shine Beam đã sở hữu 21 chi nhánh tại Châu Á.

Shine Beam Clinic đang tìm kiếm ứng viên năng động, nhiệt huyết cho vị trí Nhân Viên Tư Vấn Tiếng Anh. Nếu bạn yêu thích giao tiếp, có khả năng ngoại ngữ tốt và mong muốn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đừng bỏ lỡ cơ hội này!

Mô Tả Công Việc:

- Tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng quốc tế bằng tiếng Anh qua điện thoại, email và trực tiếp.

- Hỗ trợ đặt lịch hẹn, giới thiệu dịch vụ và chăm sóc khách hàng sau điều trị.

- Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

- Cập nhật thông tin dịch vụ mới và tham gia đào tạo nội bộ.

- Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ

- Ngoại Ngữ: Cần biết tiếng và giao tiếp tốt tiếng Anh/ tiếng Hàn

- Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và nhiệt tình.

- Có kinh nghiệm tư vấn hoặc chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

- Khả năng làm việc nhóm và xử lý tình huống linh hoạt.

- Năng động, tinh thần làm việc chuyên nghiệp, chăm sóc và khả năng làm việc nhóm cao.

Tại CÔNG TY TNHH MEMENT VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức Lương: Cạnh tranh và thưởng theo hiệu quả công việc.

- Chế Độ Đãi Ngộ: Bảo hiểm sức khỏe và các phúc lợi khác.

- Cơ Hội Phát Triển: Cơ hội đào tạo tại nước ngoài như Hàn Quốc, HongKong. Và cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm việc quốc tế.

- Đào Tạo: Được đào tạo và hỗ trợ liên tục từ đội ngũ quản lý và chuyên gia.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEMENT VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin