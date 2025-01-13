Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nguyên Liệu Mới Sanqi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm nhận đơn hàng và giao hàng hàng ngày của các trang bán hàng trực tuyến và hoàn thành các nhiệm vụ bán hàng do công ty giao.

Thực hiện chương trình khuyến mại ra mắt sản phẩm theo kế hoạch của công ty, upload hình ảnh sản phẩm và thực hiện các kế hoạch marketing

Giải đáp thắc mắc của khách hàng và xử lý các vấn đề sau bán hàng

Phân tích toàn diện tình hình bán hàng và đưa ra đề xuất tối ưu hóa

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

nhanh nhẹn, nắm bắt nhu cầu khách hàng.

Trung thực trong công việc

ưu tiên có kinh nghiệm

Tại Công Ty TNHH Nguyên Liệu Mới Sanqi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn và được xét tăng lương định kỳ.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nguyên Liệu Mới Sanqi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin