Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nguyên Liệu Mới Sanqi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Nguyên Liệu Mới Sanqi Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm nhận đơn hàng và giao hàng hàng ngày của các trang bán hàng trực tuyến và hoàn thành các nhiệm vụ bán hàng do công ty giao.
Thực hiện chương trình khuyến mại ra mắt sản phẩm theo kế hoạch của công ty, upload hình ảnh sản phẩm và thực hiện các kế hoạch marketing
Giải đáp thắc mắc của khách hàng và xử lý các vấn đề sau bán hàng
Phân tích toàn diện tình hình bán hàng và đưa ra đề xuất tối ưu hóa
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
nhanh nhẹn, nắm bắt nhu cầu khách hàng.
Trung thực trong công việc
ưu tiên có kinh nghiệm
Tại Công Ty TNHH Nguyên Liệu Mới Sanqi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn và được xét tăng lương định kỳ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nguyên Liệu Mới Sanqi Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
