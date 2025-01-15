Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VINA PHOENIX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 686/25C, Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu xuất nhập khẩu sản phẩm nông sản.

- Kết nối, chào hàng, báo giá cho khách hàng.

- Thương lượng, đàm phán, thuyết phục khách hàng.

- Làm việc với các hãng tàu về vấn đề liên quan, phối hợp cùng với Phòng Thu mua và QC để cung cấp thông tin kịp thời cho khách hàng.

Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7: 8h00 đến 17h00

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số lượng tuyển: 02

- Tốt nghiệp ngành QTKD, XNK hay Tiếng Anh Thương Mại,...

- Yêu thích nông sản, công việc kinh doanh, xuất nhập khẩu.

- Nhiệt tình, năng động, trách nhiệm. -

Tiếng Anh cơ bản, có laptop.

- Biết tiếng Trung là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH VINA PHOENIX Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: thỏa thuận theo năng lực + hoa hồng

- Được đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước

- Thưởng lương tháng thứ 13, lễ Tết..

. - Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, giao tiếp phát triển kỹ năng tiếng Anh;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VINA PHOENIX

