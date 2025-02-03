Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Toàn Ánh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 82 đường số 7, phường Tân Kiểng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển thị trường các sản phẩm của công ty đang kinh doanh về thiết bị y tế (1 trong 3 lĩnh vực: Hỗ trợ sinh sản/ Hiếm muộn hoặc Tiết Niệu/ Nam Khoa hoặc Life Science (Khoa học sự sống)).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Y sinh, Y Dược, Sinh học, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, Cơ khí, Kinh tế, QTKD, Marketing... hoặc các ngành có liên quan.

• Kinh nghiệm làm việc: trên 1 năm (1 trong 3 lĩnh vực: Hỗ trợ sinh sản/ Hiếm muộn hoặc Tiết Niệu/ Nam Khoa hoặc Life Science (Khoa học sự sống)).

• Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt và có mối quan hệ với các bệnh viện, phòng khám, công ty kinh doanh về TRANG THIẾT BỊ Y TẾ...vv.

• Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập.

• Có khả năng quản lý, chủ động, độc lập và cẩn thận trong công việc.

• Có thể đi công tác ngắn (1-2 ngày).

• Có khả năng đọc hiểu Tiếng Anh cơ bản.

• Chịu được áp lực trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Toàn Ánh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng 10 - 15 tr, thu nhập 15 – 20tr ++ (tùy năng lực kinh nghiệm)

- Được làm việc trong môi trường năng động, thoải mái, quản lý theo hiệu quả công việc

- Có cơ hội được tiếp xúc với các bác sĩ/ trưởng khoa/ trưởng lab đầu ngành các bệnh viện lớn, các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực y tế

- Cơ hội đi công tác trong nước, nước ngoài

- Có cơ hội thăng tiến trong công việc

- Phụ cấp điện thoại, phụ cấp đi lại, phụ cấp công tác

- Du lịch/team building

- Thưởng tháng 13 và hiệu quả công việc kinh doanh

- Tham gia đầy đủ bảo hiểm BHXH-BHYT-BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Toàn Ánh

