Tuyển Nhân viên kinh doanh Shinhan Finance TP HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Shinhan Finance TP HCM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 14 Tòa nhà Pico Plaza, số 20 đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý và tuyển dụng nhân viên sales từ 12-15 nhân viên
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, lên ý tưởng và đề xuất phương án kinh doanh
- Báo cáo và đánh giá hiệu suất kinh doanh thông qua phân tích số liệu và đề ra giải pháp.
- Quản lý, đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên
- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
- Làm việc giờ hành chính (Nghỉ chiều T7 & Chủ Nhật)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không nợ xấu
Tại Shinhan Finance TP HCM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: deal theo năng lực
- Thu nhập: LCB + Thưởng Kpi + Hoa hồng + Quý
- Cơ hội thăng tiến và nâng bậc lương sau 3-6 tháng
- Trang bị đầy đủ máy móc và trang thiết bị làm việc
- Tham gia các khóa đào tạo kiến thức, kỹ năng mềm từ cơ bản đến nâng cao thường xuyên
- Ðầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định Pháp luật hiện hành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Shinhan Finance TP HCM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
