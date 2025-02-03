Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TKG CAPITAL VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Phụ trách kỹ thuật kinh doanh điện nhẹ, hệ thống Intercrom, PA, hệ thống kiểm soát cửa (Access Control), Giai pháp Camera An ninh (CCTV) vv

- Bốc tách khổi lượng, lên giải pháp các hệ thống điện nhẹ.

- Liên hệ khách hàng và giới thiệu giải pháp cho khách hàng.

- Tạo dựng và duy trì quan hệ với những khách hàng tiềm năng.

- Giải thích và trình bài cơ chế hoạt động của sản phẩm hay giải pháp kỹ thuật cho khách hàng.

- Thực hiện hồ sơ kỹ thuật, lên giải pháp, bản vẻ liên quan, đấu thầu

- Theo dõi tiến độ, hướng dẫn vận hành và xử lý

Yêu Cầu Công Việc

● Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật Điện/ Điện tử viễn thông

● Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Điện – Điện nhẹ

●Kỹ năng bắt buộc: Kiểm soát truy cập, Camera quan sát, Giải pháp IP tích hợp, Bán hàng, Tiếp thị

● Thuyết trình và nói trước công chúng với kỹ năng giao tiếp cá nhân mạnh mẽ.

● Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật

● Biết sử dụng phần mềm: Autocad

● Khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH TKG CAPITAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương: thỏa thuận theo năng lực

● Hưởng đủ các chế độ Bảo hiểm, phép du lịch thưởng lễ, tết...

● Lương tháng 13, thưởng theo dự án

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TKG CAPITAL VIỆT NAM

