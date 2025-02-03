Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 232/17 Võ Thị Sáu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

70% thuần sales/BD:

- Triển khai các hoạt động kinh doanh quảng cáo trên hệ thống sinh thái: YAN Digital/ Bestie/YAN TV/ Dienanh.net/Ghien Da Lat... website, facebook, instagram, tiktok...

- Đề xuất các chiến lược kinh doanh, tìm kiếm nguồn khách hàng mới, gói sản phẩm dịch vụ, chính sách...

- Tư vấn các kế hoạch/giải pháp truyền thông phù hợp với chiến lược quảng cáo của khách hàng.

- Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: Báo giá, đàm phán, chốt hợp đồng & chăm sóc khách hàng.

- Giám sát quá trình thực hiện dự án theo timeline đã chốt với khách hàng.

- Báo cáo rõ ràng tiến độ các hoạt động mới hàng tháng/hàng quý cho các bên liên quan trong và ngoài doanh nghiệp.

- Mở rộng, khai thác thị trường, xây dựng quan hệ với khách hàng mới.

- Hỗ trợ trong việc giải quyết các yêu cầu của khách hàng.

30% Account ( quản trị các dự án của cá nhân đang phụ trách)

- Quản lý, duy trì, giữ mối quan hệ và chăm sóc khách hàng cũ.

- Làm và theo dõi hợp đồng với khách hàng.

- Chịu trách nhiệm đối với kết quả đầu ra của sp/dự án. Cụ thể là các chiến dịch/ chương trình... trên kênh social media.

- Quản lý đội nhóm làm việc chặt chẽ để theo dõi các dự án, chất lượng và giải quyết vấn đề kịp thời.

- Những công việc khác theo nhu cầu KD của Công ty và theo yêu cầu của line Manager.

Yêu Cầu Công Việc

- Từ 1 năm kinh nghiệm trở lên.

- Kiến thức & kinh nghiệm trong ngành quảng cáo, truyền thông, branding...

- Cập nhật nhanh xu hướng thị trường, nhu cầu và lợi thế cạnh tranh của công ty.

- Kỹ năng lắng nghe và nói chuyện tích cực.

- Kỹ năng tạo dựng mối quan hệ.

- Kỹ năng trình bày & thuyết phục.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương, thưởng Tết hấp dẫn, review hàng năm.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

- BHXH, ngày nghỉ phép theo quy định...

- Teambuilding, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc

