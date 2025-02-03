Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 1487 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng trong khu vực.
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Triển khai, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng để khách hàng ứng dụng công nghệ vận hành kinh doanh hiệu quả
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm về ngành thương mại điện tử và quản lý bán hàng, có khả năng giao tiếp tốt.
Có Laptop cá nhân & phương tiện đi lại.
Ham học hỏi,có trách nhiệm với công việc.
Đam mê kinh doanh và có tính cầu tiến, không ngừng phát triển bản thân
Apply theo link tin đăng Topcv. Tiêu đề ghi: Nhân viên Kinh doanh - Họ và tên
Tại Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: từ 7.000.000đ (trao đổi khi phỏng vấn) + Phụ cấp + Thưởng % hoa hồng
Tham gia đầy đủ chế độ về BHXH, BHYT... theo qui định của nhà nước.
Xét tăng lương 1 lần/ năm
Thưởng lương tháng 13, lễ, Tết,.......
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, nhiệt huyết trong công việc và cuộc sống
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 tới thứ 6 , nghỉ Thứ 7-CN hàng tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
