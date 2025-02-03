Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 1487 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng trong khu vực.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Triển khai, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng để khách hàng ứng dụng công nghệ vận hành kinh doanh hiệu quả

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về ngành thương mại điện tử và quản lý bán hàng, có khả năng giao tiếp tốt.

Có Laptop cá nhân & phương tiện đi lại.

Ham học hỏi,có trách nhiệm với công việc.

Đam mê kinh doanh và có tính cầu tiến, không ngừng phát triển bản thân

Apply theo link tin đăng Topcv. Tiêu đề ghi: Nhân viên Kinh doanh - Họ và tên

Tại Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: từ 7.000.000đ (trao đổi khi phỏng vấn) + Phụ cấp + Thưởng % hoa hồng

Tham gia đầy đủ chế độ về BHXH, BHYT... theo qui định của nhà nước.

Xét tăng lương 1 lần/ năm

Thưởng lương tháng 13, lễ, Tết,.......

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, nhiệt huyết trong công việc và cuộc sống

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 tới thứ 6 , nghỉ Thứ 7-CN hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam)

