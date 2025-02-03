Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIEN KIM BIO ENERGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thưởng lễ Tết, v.v., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và mở rộng khách hàng.

Có khả năng đi công tác (Việt nam, Đông Nam Á, Châu Âu).

Hỗ trợ lên kế hoạch phát triển sản phẩm mới của công ty.

Làm một số công việc theo hướng dẫn của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt, linh hoạt trong giải quyết tình huống.

Nhanh nhẹn, có tâm huyết trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THIEN KIM BIO ENERGY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIEN KIM BIO ENERGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin