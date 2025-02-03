Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIEN KIM BIO ENERGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THIEN KIM BIO ENERGY
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thưởng lễ Tết, v.v., Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và mở rộng khách hàng.
Có khả năng đi công tác (Việt nam, Đông Nam Á, Châu Âu).
Hỗ trợ lên kế hoạch phát triển sản phẩm mới của công ty.
Làm một số công việc theo hướng dẫn của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.
Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt, linh hoạt trong giải quyết tình huống.
Nhanh nhẹn, có tâm huyết trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THIEN KIM BIO ENERGY Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIEN KIM BIO ENERGY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
