Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 19A Huỳnh Đình Hai - Quận Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng tại công ty du lịch.

- Tham gia hỗ trợ xây dựng và triển khai các tour du lịch.

- Hỗ trợ chăm sóc và tư vấn khách hàng qua điện thoại, email và trực tiếp.

- Hỗ trợ đặt vé máy bay, phòng khách sạn và các dịch vụ du lịch khác cho khách hàng.

- Nghiên cứu và cập nhật thông tin về các điểm đến du lịch mới.

- Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan đến các tour du lịch.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Du lịch, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.

- Có kiến thức cơ bản về ngành du lịch và các dịch vụ du lịch.

- Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng tốt.

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

- Nhiệt tình, chăm chỉ, ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo về kiến thức và kỹ năng trong ngành du lịch.

- Có cơ hội thực hành và tích lũy kinh nghiệm thực tế trong môi trường chuyên nghiệp.

- Được hỗ trợ chi phí đi lại (nếu có).

- Được tham gia các hoạt động nội bộ của công ty như teambuilding, du lịch...

- Có cơ hội được tuyển dụng chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập.

- Được cấp giấy chứng nhận thực tập sau khi hoàn thành chương trình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại

