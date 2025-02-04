Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH NASYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 102 Nguyễn Xí, Phường 26,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, liên hệ, tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng (phần mềm quản lý bán hàng, tính tiền, phần mềm quản lý bida,..) qua kênh online hoặc offline.

- Tiếp nhận nhu cầu khách hàng thông qua các kênh: website quảng cáo phần mềm, Zalo, Facebook, Fanpage,.. để phân loại đánh giá và tiếp cận khách hàng nhanh nhất có thể.

- Thực hiện ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng trước và sau khi ký kết hợp đồng, chủ động thăm hỏi lại các khách hàng cũ.

- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp, chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành kinh doanh, hoặc chuyên ngành liên quan.

- Không yêu cầu kinh nghiệm về telesale, tư vấn bán hàng, sale, chăm sóc khách hàng, sẽ được đào tạo bài bản từ đầu

- Ưu tiên ứng viên đã từng đi thị trường, nâng cao hiểu biết thị trường bên ngoài là một lợi thế.

- Có khả năng làm việc độc lập

- Nhanh nhạy, kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt

- Có máy tính cá nhân và phương tiện đi lại.

Tại Công Ty TNHH NASYS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhâp bao gồm: Lương cơ bản từ 6,500,000 + Hoa hồng + Thưởng doanh số + Phụ cấp đi lại.

- Trung bình: 10,000,000 - 20,000,000/ tháng trở lên

- Thưởng dựa trên hiệu quả công việc của cá nhân

- Mức lương cạnh tranh hấp dẫn, chính sách tăng lương định kỳ.

- Hưởng đầy đủ các chế độ dành cho Người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...)

- Nghỉ lễ, Tết + thưởng theo quy định.

- Được tham gia các khóa đào tạo từ các chuyên gia hàng đầu về Sale, Thương mại điện tử, Marketing online, Phần mềm

- Các hoạt động ngoài giờ cùng công ty hàng tháng, hàng năm (Party, Team building, Sinh nhật, hoạt động nội bộ,..)

- Làm việc trong môi trường đầy năng động, chuyên nghiệp và sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH NASYS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.