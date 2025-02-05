Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xuất Khẩu Eco Farmie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 537/18/18 Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

- Liên hệ và giải đáp những thắc mắc của khách hàng

- Trao đổi cụ thể với khách hàng về giá cả, chất lượng, quy cách sản phẩm và các yêu cầu khác.

- Phối hợp với đội ngũ mua hàng để tìm kiếm nguồn hàng cung cấp cho khách.

- Thương lượng và chốt hợp đồng với khách.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

- Thời gian làm việc từ thứ 2-6 và sáng thứ 7

- Địa điểm làm việc: 537/18/18 Nguyễn Oanh, P17, Gò Vấp, HCM

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh đọc viết tốt, vi tính văn phòng

- Trình độ: Cao đẳng trở lên, ưu tiên sinh viên tốt nghiệp các ngành kinh tế, ngoại thương, xuất nhập khẩu, thương mại...

- Trung thực, siêng năng, ham học hỏi , mạnh dạn trong công việc.

- Hiểu biết về hoạt động ngoại thương, yêu thích công việc kinh doanh.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và có khả năng thương lượng tốt.

Tại Công Ty TNHH Xuất Khẩu Eco Farmie Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thoải mái, năng động.

- Lương cơ bản (Thỏa thuận theo năng lực) + hoa hồng theo doanh số, thử việc 2 tháng.

- Thưởng doanh số theo quý.

- Xét tăng lương hàng năm. Chế độ phúc lợi, nghỉ phép và lễ theo luật định.

- Cơ hội thăng tiến cao khi công ty phát triển

- Cơ hội học hỏi kinh nghiệm và trao dồi kỹ năng bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Khẩu Eco Farmie

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin