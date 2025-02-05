Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nội Thất Toàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Mức lương cạnh tranh và các phúc lợi hấp dẫn. Lương theo năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực chiến Môi trường làm việc trẻ trung, năng động Được training sản phẩm, cách làm việc và có các công cụ hỗ trợ bán hang. Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công ty. Kí Hợp đồng lao động, Tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT Thưởng dự án (Commission) Du lịch Teambuilding Thưởng các ngày lễ, tết... Bảo hiểm sức khỏe, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và tiếp cận thông tin về dự án từ các khách hàng mục tiêu, các đối tác trong lĩnh vực thiết kế và thi công, Làm mới,Hoàn trả mặt bằng: văn phòng, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, căn hộ nhà phố...

Tiếp nhận và chăm sóc khách hàng tiềm năng từ nguồn marketing hoặc Khách hang từ cấp trên giao xuống

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, đối tác thông qua gặp gỡ trực tiếp, cuộc gọi điện thoại, email, và các sự kiện networking, event của ngành... để nhận được thông tin dự án, được mời đấu thầu.

Quản lý thông tin dự án, tham gia vào quá trình đấu thầu:

+ Phối hợp cùng bộ phận thiết kế - Thi công để gặp gỡ, khảo sát, đo đạc, giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ thiết kế và thi công nội thất của Công ty.

+ Chuẩn bị và gửi các hồ sơ đấu thầu, tham gia các cuộc họp và thảo luận với team nội bộ và với khách hàng.

Quản lý thông tin dự án bao gồm yêu cầu của khách hàng, thông tin đấu thầu, và các vấn đề liên quan đến sau bán hàng.

Xử lý Hợp đồng với Khách hàng và Kế toán nội bộ để thương lượng các điều khoản có lợi cho Công ty.

Hỗ trợ các hoạt động sau trúng thầu bao gồm quản lý dự án, giải quyết các vấn đề phát sinh, theo dõi dự án đến khi hoàn tất thanh toán và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Thực hiện báo cáo công việc hàng tuần theo form yêu cầu của Trưởng bộ phận

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Có đam mê bán hàng, thích sự cạnh tranh trong công việc

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và đàm phán.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả.

Có khả năng chịu được áp lực tốt

Sự hiểu biết về quy trình đấu thầu và quản lý dự án là một lợi thế.

Sẵn sàng đi công tác khi cần (Không thường xuyên)

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm sales B2B, có kinh nghiệm trong ngành Thiết kế thi công/ xây dựng/ nội thất...có sự am hiểu cơ bản về ngành nội thất và vật liệu

Độ tuổi từ 22-35 tuổi

Bằng cấp: Cao đẳng trở lên

Hành vi/Thái độ:

Sẵn sàng hỗ trợ người khác hoàn thành công việc để đạt mục tiêu chung win-win.

Tự tin, thân thiện, cởi mở, hoà đồng.

Biết cách xử lý vấn đề, kiểm soát cảm xúc tốt

Luôn luôn cầu tiến, cầu thị, học hỏi để phát triển

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nội Thất Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nội Thất Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin