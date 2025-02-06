Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kayrus Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Kayrus Media
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Công Ty TNHH Kayrus Media

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Kayrus Media

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
Tìm kiếm khách hàng, đại lý, cửa hàng về cách chính sách đại lý, sỉ cho khách hàng về sản phẩm tranh trang trí nội thất của Công ty.
Giới thiệu sản phẩm đến khách hàng tiềm năng và phát triển thị trường theo khu vực được phân công (TPHCM).
Đàm phán, thương lượng, thuyết phục với khách hàng về giá cả, chốt đơn và tiến hành kí hợp đồng, hỗ trợ khách hàng cung cấp các thông tin đầy đủ về yêu cầu của khách hàng.
Triển khai bán hàng theo các chương trình công ty đề ra bao gồm: giá, chính sách và sản phẩm niêm yết.
Thực hiện các công việc, chiến dịch liên quan đến các chương trình bán hàng theo sự phân công của Trưởng phòng Kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ/chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh/ Marketing/ Quản trị bán hàng hoặc các ngành liên quan
Có tối thiểu 3 tháng kinh nghiệm tư vấn, chăm sóc khách hàng, ưu tiên ứng viên đã từng làm ở mảng thị trường ngành tranh nội thất
Kỹ năng: Có kỹ năng tạo lập, xây dựng mối quan hệ. Có khả năng thuyết phục và xử lý tình huống. Có khả năng đàm phán chốt sale....
Thái độ: Có thái độ cầu thị và tiếp thu học hỏi, chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Kayrus Media Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: lương cứng thỏa thuận + thưởng doanh số + thưởng khác
Phụ cấp theo quy định của công ty; thời gian làm việc linh hoạt, được hỗ trợ, hướng dẫn trong quá trình làm việc.
Làm càng hiệu quả thưởng càng nhiều công bằng dân chủ, thưởng lương tháng 13.
Cơ hội thăng tiến cao, môi trường làm việc công nghệ hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài, lắng nghe ý kiến nhân viên.
Annual leave 1 ngày/ tháng, nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ theo luật lao động hiện hành, Team building, du lịch hàng năm.
Mỗi tháng tổ chức 1 ngày Happy Day để tổ chức ăn uống, vui chơi cho nhân viên thoải mái tinh thần, gắn kết.
Góc nhỏ ăn vặt, cà phê, trà bánh, nước ngọt, mì gói... tại văn phòng dành cho nhân viên.
Xét tăng lương 1 năm/lần hoặc theo biểu hiện công việc của bản thân.
Đóng đầy đủ: BHXH, BHTN, BHYT, Công đoàn, ... theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kayrus Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kayrus Media

Công Ty TNHH Kayrus Media

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thái An Tower - 2290 Quốc Lộ 1A, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

