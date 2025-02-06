Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Haha Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Haha Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Haha Group
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Công Ty TNHH Haha Group

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Haha Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Phường An Khánh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhập data đơn hàng TMDT.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Haha Group Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức thị trường.
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo và năng động.
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong ngành.
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Haha Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Haha Group

Công Ty TNHH Haha Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 29/10 Trần Hữu Trang, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

