Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Haha Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Haha Group
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Phường An Khánh,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhập data đơn hàng TMDT.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Haha Group Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức thị trường.
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo và năng động.
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong ngành.
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Haha Group
