Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TECHNOASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: BHXH, BHYT, BHTN... Lương tháng 13 Phụ cấp cơm trưa Được làm việc trong môi trường năng động và trẻ trung, Quận 11

Phát triển và triển khai chiến lược, kế hoạch kinh doanh dựa trên nhu cầu thị trường và mục tiêu của công ty.

Đề xuất các chiến lược marketing và bán hàng để tăng doanh số và tạo ra nhận thức thương hiệu.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng để đảm bảo sự hài lòng và giữ chân khách hàng.

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng và sau bán hàng.

Theo dõi và phân tích xu hướng thị trường và hoạt động của đối thủ cạnh tranh.

Đề xuất các biện pháp điều chỉnh chiến lược kinh doanh dựa trên thông tin thị trường

Đóng góp ý kiến và hỗ trợ trong việc phát triển sản phẩm mới và các chiến lược tiếp thị.

Theo dõi và báo cáo các chỉ số hiệu suất kinh doanh và chỉ số hài lòng khách hàng.

Đánh giá kết quả và đề xuất các biện pháp cải tiến để tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh.

Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên và công ty phân công

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành quản trị kinh doanh

Biết Tiếng Anh là lợi thế

Hiểu biết về phần mềm, thiết bị liên quan lĩnh vực IT là lợi thế

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

Ưu tiên có kinh nghiệm, thành thạo tin học văn phòng

Năng động, nhiệt tình, tận tâm với công việc.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, có sức thuyết phục tốt.

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 8.5 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

