Tuyển Nhân viên kinh doanh Nhà hàng Sesan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận Tân Bình - TP HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chuẩn bị nguyên liệu theo công thức

- Kiểm tra chất lượng nguyên liệu trước khi bán

- Lên đơn đặt hàng và kiểm kê số lượng hàng hóa mỗi ngày

- Thực hiện thao tác bán bánh mì theo định lượng có sẵn

- Báo cáo doanh thu và kết ca mỗi cuối ngày.

* Làm việc tại:

Chi nhánh: 31 Nguyễn Văn Bá, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức

Chi nhánh: 61 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, nhiệt tình với khách hàng.

- Gọn gàng, sạch sẽ.

- Quỹ thời gian linh hoạt thuận tiện cho việc xoay ca.

- Biết nói tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Nhà hàng Sesan Thì Được Hưởng Những Gì

o Được hưởng 300% lương khi đi làm các ngày Lễ, Tết trong năm

o Được nghỉ 4 ngày off có hưởng lương mỗi tháng

o Lương + thưởng cao theo chế độ của Công ty

o Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo Luật Lao động

o Lương tháng 13, tháng 14

o Hoạt động Team Building hằng năm

o Môi trường làm việc chuyên nghiệp

o Cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhà hàng Sesan

