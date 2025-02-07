Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ROTOMATIK VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sản phẩm kinh doanh bao gồm: LogiMAT, Orbiter, Hệ thống kệ nhà kho , .... Sản phẩm và dịch vụ của SSI SCHAEFER: Giải pháp tự động hóa và phần mềm logistics tiên tiến từ châu Âu.

- Chi tiết công việc và sản phẩm kinh doanh sẽ được ĐÀO TẠO cụ thể và HƯỚNG DẪN chi tiết khi nhận việc.

- Tìm kiếm, khai thác các khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm của công ty.

- Cung cấp, tư vấn và lên báo giá đầy đủ chính xác những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao.

- Phát triển mối quan hệ khách hàng và kênh khách hàng mới.

- Tương tác với các bộ phận khác để cập nhật, hỗ trợ quá trình đặt hàng, giao hàng và thanh toán.

- Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Quản lý.

- Chấp nhận đi công tác trong nước (đi thị trường, khảo sát, mở rộng thị trường) và công tác nước ngoài (tham gia đào tạo tại nước ngoài).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương

- Ngoại ngữ Tiếng Anh: Tốt

- Kiên nhẫn và chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH ROTOMATIK VN Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BNTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng các khoản phụ cấp theo quy định của công ty

- Làm việc từ 08h00 đến 17h30, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROTOMATIK VN

