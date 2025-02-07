Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT C.B.L làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT C.B.L làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT C.B.L
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT C.B.L

Nhân viên kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT C.B.L

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 19

- 21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Vị trí: Hỗ trợ kinh doanh - Kinh doanh
- Làm file hợp đồng, báo giá, tổng hợp file báo giá và chứng từ khác liên quan tới đơn hàng.
- Làm file proposal, lên ý tưởng và tìm mẫu theo yêu cầu của khách hàng.
- Soạn mẫu gửi cho khách, đi ký mẫu và bàn giao mẫu cho Phòng sản xuất.
- Trao đổi với khách về đơn hàng qua chat/ điện thoại/ gặp trực tiếp, bàn giao thông tin khách đã chốt tới Phòng sản xuất và Phòng thiết kế để triển khai đơn hàng.
- Theo dõi đơn hàng từ khi bắt đầu sản xuất cho tới khi giao hàng xong, cập nhật thông tin và xử lý vấn đề kịp thời nếu có phát sinh.
- Chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng ở các nghành: Kinh tế, thương mại, quản trị, đối ngoại, ngôn ngữ học, báo chí,….
- Thành thạo tin học văn phòng (Wold, Excel, PowerPoint).
- Trung thực, chịu khó, kỷ lưỡng trong công việc, có trách nhiệm, chịu áp lực công việc.
- Nhiệt tình, vui vẻ với khách hàng và đồng nghiệp, sẵn sàng làm thêm giờ khi cần.
- Ưu tiên biết tiếng Anh và có kinh nghiệm kinh doanh từ 2 năm trở lên.
- Độ tuổi: 22 – 34 tuổi.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT C.B.L Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: LCB + thưởng doanh số công ty + tháng lương 13 (chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn).
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, hòa đồng.
- Chế độ đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN.
- Tham gia các hoạt động của công ty:Tiệc công ty, teamwork, du lịch,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT C.B.L

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT C.B.L

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT C.B.L

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Phòng 4.60-4.61, Khu I, Tòa nhà The Prince Residence, Số 19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11,Quận Phú Nhuận, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job286102
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 36 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Amway Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amway Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 22/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 22/10/2025
Tiền Giang Hậu Giang Bạc Liêu Sóc Trăng Cà Mau Đồng Tháp Cần Thơ Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH YAKULT VN
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Tân Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu Công Ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Tân Long
15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Minh Khang Trading làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty TNHH Minh Khang Trading
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Tân Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu Công Ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Tân Long
15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI
6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty MTV An Phát Thịnh Vượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu Công Ty MTV An Phát Thịnh Vượng
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS
15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THỦY VÂN MỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THỦY VÂN MỘC
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LIMONCG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH LIMONCG
9 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thuơng Mại Cao Đại Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 35 Triệu Công Ty TNHH Thuơng Mại Cao Đại Tín
12 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Gas Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 18 Triệu Công ty TNHH MTV Gas Á Châu
7 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Không Taseco Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Không Taseco Sài Gòn
25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Blue-O làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Blue-O
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Saigon Auto Supporting Industry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Saigon Auto Supporting Industry
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giáo Dục Công Nghệ Xuân Vinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty TNHH Giáo Dục Công Nghệ Xuân Vinh
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MW Mother And Baby Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty TNHH MW Mother And Baby Việt Nam
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MW Mother And Baby Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty TNHH MW Mother And Baby Việt Nam
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quest Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Quest Việt Nam
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm