Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT C.B.L làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 19 - 21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Vị trí: Hỗ trợ kinh doanh - Kinh doanh

- Làm file hợp đồng, báo giá, tổng hợp file báo giá và chứng từ khác liên quan tới đơn hàng.

- Làm file proposal, lên ý tưởng và tìm mẫu theo yêu cầu của khách hàng.

- Soạn mẫu gửi cho khách, đi ký mẫu và bàn giao mẫu cho Phòng sản xuất.

- Trao đổi với khách về đơn hàng qua chat/ điện thoại/ gặp trực tiếp, bàn giao thông tin khách đã chốt tới Phòng sản xuất và Phòng thiết kế để triển khai đơn hàng.

- Theo dõi đơn hàng từ khi bắt đầu sản xuất cho tới khi giao hàng xong, cập nhật thông tin và xử lý vấn đề kịp thời nếu có phát sinh.

- Chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng ở các nghành: Kinh tế, thương mại, quản trị, đối ngoại, ngôn ngữ học, báo chí,….

- Thành thạo tin học văn phòng (Wold, Excel, PowerPoint).

- Trung thực, chịu khó, kỷ lưỡng trong công việc, có trách nhiệm, chịu áp lực công việc.

- Nhiệt tình, vui vẻ với khách hàng và đồng nghiệp, sẵn sàng làm thêm giờ khi cần.

- Ưu tiên biết tiếng Anh và có kinh nghiệm kinh doanh từ 2 năm trở lên.

- Độ tuổi: 22 – 34 tuổi.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT C.B.L Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: LCB + thưởng doanh số công ty + tháng lương 13 (chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn).

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, hòa đồng.

- Chế độ đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN.

- Tham gia các hoạt động của công ty:Tiệc công ty, teamwork, du lịch,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT C.B.L

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin