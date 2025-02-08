Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH ME Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH ME Group
Ngày đăng tuyển: 08/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/03/2025
Công Ty TNHH ME Group

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH ME Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 236/12/17 Điện Biên Phủ, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý khách hàng hiện có của công ty, theo dõi tiến độ công việc để đảm bảo hoàn thành đúng hạn và chất lượng.
Phối hợp với team nội bộ (content, design, media) xây dựng proposal và presentation bán hàng.
Gìn giữ và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đảm bảo sự hài lòng và sự hợp tác lâu dài.
Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng mới, mở rộng thị trường cho công ty.
Theo dõi các xu hướng ngành và nhu cầu khách hàng để tư vấn giải pháp phù hợp.
Hỗ trợ thu hồi công nợ và đảm bảo doanh thu theo kế hoạch.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Junior: 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Account hoặc Sales ngành truyền thông, quảng cáo.
Junior:
Senior: 4 năm kinh nghiệm trở lên, có khả năng quản lý dự án và đội nhóm.
Senior:
Kỹ năng giao tiếp và viết tiếng Anh tốt.
Có kỹ năng thương lượng, thuyết phục, quản lý thời gian và kiên nhẫn.
Am hiểu về ngành social media và quảng cáo trực tuyến.

Tại Công Ty TNHH ME Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thưởng KPI.
Được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ.
Đào tạo kỹ năng mềm và chuyên môn định kỳ.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ME Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH ME Group

Công Ty TNHH ME Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 85/10 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

