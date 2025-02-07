Tuyển Nhân viên kinh doanh Seabank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp thực hiện các hoạt động giao dịch, tư vấn, giới thiệu, cung cấp sản phẩm dịch vụ đối với khách hàng tại quầy giao dịch của SeABank;

Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng;

Tư vấn, bán hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu KPIs được giao;

Tham gia công tác đào tạo;

Báo cáo kết quả thực hiện công việc, các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo Ngân hàng và quy định của SeABank;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, Kinh tế, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương.

2. Kiến thức:

Có kiến thức về kinh tế, thị trường; mô hình tổ chức, hoạt động kinh doanh bán lẻ của ngân hàng;

Có kiến thức về thị trường ngành, đối thủ cạnh tranh,... trên địa bàn;

Có kiến thức về đặc điểm, nhu cầu khách hàng; sản phẩm dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân;

Có kiến thức về các quy định - quy trình nghiệp vụ và các quy định của pháp luật liên quan đến công việc, đặc biệt là nghiệp vụ kế toán giao dịch;

Có kiến thức về quản trị rủi ro;

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Tiếng Anh giao tiếp tốt.

3. Các yêu cầu khác:

Có ngoại hình phù hợp với vị trí ứng tuyển;

Cẩn thận, chi tiết;

Khả năng chịu áp lực cao trong công việc;

Cam kết và tâm huyết, ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc;

Ý thức tuân thủ, kỷ luật.

Tại Seabank Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Đồng phục

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Công tác phí

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Seabank

