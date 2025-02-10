Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tòa nhà Vincom Đồng Khởi, 45A Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 26 - 40 tuổi
- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học.
- Có kinh nghiệm quản lý/giám sát nhóm là 1 lợi thế, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn/bán hàng
Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA Thì Được Hưởng Những Gì
• Chính sách thu nhập hấp dẫn và không giới hạn:
- Hỗ trợ lương cố định hàng tháng
- Thu nhập trung bình/tháng: 30.000.000 – 50.000.000VND.
- Thưởng doanh số hàng tháng/quý/năm.
• Cơ hội du lịch trong nước và ngoài nước.
• Quản lý đội nhóm riêng của bản thân, nâng cao kỹ năng quản lý
• Hỗ trợ xây dựng thêm nguồn khách hàng bằng các event và workshop, roadshow
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA
