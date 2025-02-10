Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 233 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
- 24a Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng giao dịch
- Tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trong việc sử dụng các dịch vụ giao dịch chứng khoán của Công ty
- Quản lý các hoạt động liên quan đến giao dịch và tài khoản chứng khoán của khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kiến thức về kinh tế/ tài chính/ chứng khoán
- Có khả năng mở rộng, phát triển mạng lưới khách hàng
- Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán hoặc đã có các chứng chỉ đào tạo về hành nghề chứng khoán là một lợi thế
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty Chứng khoán
- Năng động, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt - Chi Nhánh Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
- Chính sách lương, thưởng và đãi ngộ hấp dẫn
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
- Chế độ bảo hiểm ưu việt: BH sức khỏe toàn diện, BH K -care, BH Nhân thọ
- Cơ hội được đào tạo, nâng cao kiến thức về chứng khoán, tài chính, kinh tế..
- Được nghỉ làm việc vào Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
