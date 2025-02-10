Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Giải Pháp Tinh Hoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 115 - 117 Võ Oanh, P.25 - Quận Bình Thạnh - Tp HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch & hoàn thành mục tiêu doanh số, pipeline tuần, tháng, quý, năm theo cam kết.

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm/ dịch vụ

- Gửi giải pháp, báo giá theo form mẫu & theo bảng giá chuẩn quy định.

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến độ thanh toán.

- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng.

- Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, Tiếp cận và khai thác thông tin khách hàng theo ngành nghề được phân công .

- Phối hợp với các bộ phận sales,Triển khai, kế toán, để thực hiện triển khai dự án theo tiến độ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH, Cao đẳng chuyên ngành QTKD, Marketing hoặc tương đương.

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trở lên, có kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm CNTT như thiết bị Access Control, máy chấm công, bãi giữ xe, camera, thiết bị barcode, thiết bị tin học, Cloud, Server, phần mềm kế toán, phần mềm chấm công, phần mềm nhân sự, phần mềm bán hàng…

- Nhận diện khách hàng tiềm năng Có khả năng giao tiếp & đàm phán tốt

- Đặt khách hàng là trọng tâm

- Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác, hiệu quả

- Có tinh thần trách nhiệm, làm chủ công việc & ham học hỏi Kỹ năng thuyết phục và tạo thiện cảm.

